DI-RECT laat nieuwe muziek horen ondanks ’missen sfeer’

Voorafgaand aan zo’n eerste optreden voor een digitaal publiek had Marcel wel zijn twijfels. „We hebben natuurlijk wel vaker televisie gedaan en dan zegt zo’n stagemanager in welke camera je moet kijken. Dat voelt altijd best wel awkward. Maar bij livestreams, zonder publiek, wetende dat er 15.000 mensen thuis naar je zitten te kijken, voelde dat heel anders. Ik voelde het publiek door de camera heen en kon zo toch die connectie maken.”

Daarom volgden er ook meerdere livestreamconcerten. Zo ook op 10 oktober, dan speelt de band een dag na de release het album Wild Hearts integraal vanuit De Electriciteitsfabriek in Den Haag. „Kijk, natuurlijk mis je de sfeer van dringen voor een drankje bij de bar en een luid meeschreeuwend publiek, maar nu spelen we het nieuwe album gelijk voor iedereen die daarbij aanwezig wil zijn. Je grijpt gelijk de mensen die je wilt. Er is voor allebei wat te zeggen.”

Hoewel shows in Rotterdam Ahoy ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van DI-RECT niet kunnen doorgaan, ziet Marcel 2020 nog steeds als jubileumjaar. „We waren sowieso niet van plan om in Ahoy een soort best-of-show te doen. We wilden juist nieuwe muziek laten horen aan onze achterban. Dat doen we nu alsnog, maar dan in het klein. En straks mogen we dat ook weer in het groot doen maar moeten we daar nog even op wachten. Alsof je allemaal cadeautjes krijgt op je verjaardag die je een voor een mag uitpakken.”