Jeangu Macrooy wil zo min mogelijk aan songfestival denken

Volgens de Nederlandse inzending van dit jaar én volgend jaar lukt dat aardig. „Het voelt nog best ver weg. Ik heb nog heel veel tijd voordat ik weer echt een keuze moet gaan maken welk nummer het wordt.”

Jeangu, die aan het begin van de coronacrisis even alles liet vallen, is inmiddels wel bezig met het schrijven van nieuwe muziek. „Ik moest inderdaad eerst die schok verwerken. (...) Ik moet zeggen die alternatieve songfestivaluitzending op 16 mei voelde wel echt als een afsluiting. Hoe vreemd dat ook was. Om gewoon op de bank te zitten, te kijken en te denken wat zou zijn geweest. Maar het ligt nu achter mij. Ik probeer te kijken naar wat voor mij ligt.”

De zanger hoopt vurig dat er volgend jaar publiek aanwezig kan zijn op het songfestival. „Geen publiek zou ik wel lastig vinden”, zegt Jeangu. Volgens hem krijg je met publiek een andere energie in de zaal. „Dat is wat optreden voor mij magisch maakt. Dat mis ik wel heel erg. Dus dat zou heel jammer zijn als ik volgend jaar in Ahoy sta zonder publiek. Ik zou liever hebben dat ze allemaal op 3 meter afstand van elkaar staan.”

Het Eurovisiesongfestival vindt volgend jaar in de derde week van mei plaats. De organisatie wil in tegenstelling tot dit jaar hoe dan ook een wedstrijd organiseren.