Roxeanne Hazes mocht verloofde meenemen naar Beste Zangers

„Ik heb mijn hele leven al last van een hele heftige vorm van heimwee. Er zijn een paar trauma’s uit mijn jeugd die daarvoor hebben gezorgd. Wat dus betekent dat het voor mij een ’nee’ was als ik zonder Erik op reis moest”, vertelt de 29-jarige zangeres in het programma.

Roxeanne begrijpt dat het eigenlijk niet de bedoeling is om je partner mee te nemen, omdat het programma ook gebaseerd is op het scheppen van een hechte band met elkaar. „Dus we hebben allebei wat water bij de wijn gedaan.” Zo ging zoontje Fender niet mee op reis. „Vooral ik vond dat erg ingewikkeld, hij vond dat niet zo erg. En ik kwam er ook wel achter dat het ook wel heel erg lekker was.”

Vanaf 11 augustus is het jubileumseizoen van Beste Zangers te zien. Daarin doen onder anderen Jaap Reesema, Nielson, Claudia de Breij, Sarita Lorena en Blanks mee.