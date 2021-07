Prime Video pakt uit met peperduur actiespektakel

Premium Film

’In the Heights’ wervelende feelgood musical

RECENSIE - Lin Manuel Miranda is de schrijver, componist en acteur die met de musical Hamilton triomfen vierde op Broadway en daarbuiten, maar daarvoor ook al een iets bescheidener theaterhit scoorde met In the Heights. Geïnspireerd op zijn eigen jeugd in de New Yorkse wijk Washington Heights, schre...