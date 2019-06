’Leidse stammoeder van Obama’

„In 2020 is het precies vierhonderd jaar geleden dat het befaamde schip de Mayflower de eerste lichting Pilgrim Fathers naar de Nieuwe Wereld bracht”, vertelt de schrijver uit Alkmaar. „Met het oog op die grote herdenking ben ik in de geschiedenis gedoken. Het verhaal van deze groep Engelse geloofspuriteinen is natuurlijk bekend. Maar de avontuurlijke levenswandel van Elizabeth FitzRandolph-Blossom nog niet.”

„Deze vrouw heeft een bijzonder leven geleid. Niet alleen maakte ze de beruchte slavenopstand in New York van 1712 mee en ging ze om met mensen die tegen slavernij streden, ze heeft ook haar hele leven getracht los te komen van die verschrikkelijke enge sekte die de pilgrims in feite waren”, legt de auteur, bekend van zijn veelgeprezen thrillers Akte van Berouw, Het negende gebod en Het getal van het beest uit.

Verwacht geen boek dat de pilgrims bejubelt. In deze spannende jeugdroman, die ook voor volwassenen leuk en leerzaam is, laat Houtman zich behoorlijk kritisch uit over de godvrezende Engelsen, die om politieke redenen naar het tolerante Nederland waren gevlucht. „Ze vonden gastvrij onderdak in Leiden. Maar die universiteitsstad vonden ze toch te frivool en te liberaal en daarom geen geschikte plek om hun kinderen op te laten groeien. Ze ijverden ervoor voor een eigen religieuze heilstaat in het nieuwe land Amerika.”

„Het romantische beeld dat van deze groep fanatieke Britse gelovigen in de negentiende eeuw is ontstaan, klopt niet helemaal met de werkelijkheid”, vervolgt Houtman. „Zo zouden de pilgrims voorstanders geweest zijn van de scheiding tussen kerk en staat. Nou, vergeet het maar. Het tegendeel was waar. Eerst hielden deze pioniers zich nog wel gedeisd, maar eenmaal in aantal gegroeid, was er voor andersdenkenden in hun gemeenschappen in Amerika geen plek. Ze werden vervolgd, verbannen of zelfs ter dood gebracht.”

Hij zucht. „Ik wilde geen kritiekloos verhaal schrijven, maar juist ook die zwarte bladzijden uit de geschiedenis van de pilgrims onder de aandacht brengen. Het waren beslist geen leuke jongens. Hun ideeën waren behoorlijk fanatiek en extreem. Je zou de Bijbelse heilstaat van de pilgrims kunnen vergelijken met IS, net zo onverdraagzaam ten opzichte van andersgelovigen. Al ga ik niet zover in mijn boek.”

Voor het verhaal heeft hij veel onderzoek gedaan. „Historisch gezien klopt elk detail, tot achter de komma. Ook alle mensen die ik beschrijf hebben echt bestaan. Tot aan de namen van de slaven die Elizabeth en haar kleindochter Prudence onderdak bieden na hun vlucht. Alles klopt. Zelfs de goudenregen is niet aan mijn fantasie ontsproten. Al ruim 400 jaar siert deze grote plant de entree van de Hortus Botanicus in Leiden. Wist jij dat deze plant giftig is?”

De schrijver hoopt op een Engelse vertaling van zijn jeugdboek. Houtmanzou de eerste exemplaren daarvan graag aan de dochters van Obama sturen. „Voor de goede verstaander zitten er ook tal van grapjes en verwijzingen in. Onder meer naar Obama, als ik Elizabeth zijn befaamde campagneslogan ’Yes, we can’ laat zeggen.”