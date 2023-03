Baretta-acteur Robert Blake (89), die werd vrijgesproken van moord op zijn vrouw, overleden

Blake verwierf bekendheid als detective in de tv-serie 'Baretta' die in de jaren 70 werd uitgezonden. Hij maakte naam als een lastige acteur die in vuistgevechten met collega's verwikkeld raakte. Zijn carrière, die begon toen hij nog een kind was, werd overschaduwd door de moord op zijn vrouw, Bonny Lee Bakley. Voor deze misdaad werd hij berecht en vrijgesproken.

In 2001 werd Bakley dood aangetroffen in een auto buiten een restaurant waar zij en Blake net hadden gegeten. Tijdens zijn proces zei Blake dat zijn vrouw was neergeschoten toen hij terugkeerde naar het restaurant om een pistool op te halen dat hij per ongeluk had achtergelaten. De acteur beweerde dat hij terugkeerde naar de auto en zag dat zijn vrouw hevig bloedde uit een schotwond in haar hoofd en schouder.

De jury hoorde getuigenissen dat Blake had geprobeerd stuntmannen in te huren om zijn vrouw te vermoorden, maar sprak hem begin 2005 vrij. Later dat jaar vond een civiele jury hem aansprakelijk voor de dood van Bakley en beval hem $ 30 miljoen aan haar familie te betalen.