Rachel Hazes is weer vrijgezel

Dat meldt het management van Rachel aan RTL Boulevard.

De moeder van Roxeanne en André Hazes had Mike begin dit jaar nog meegenomen naar de première van TINA de musical. Voor de camera van Shownieuws gaf ze antwoord op de vraag wat ze het leukst vindt aan haar nieuwe liefde. „Alles is leuk. Ik kan niet één ding opnoemen, alles is leuk. Hij is heel lief, dat is het belangrijkste.”

De twee lieten destijds al weten vooral in het nu te leven en vooralsnog niet bezig te zijn met het maken van toekomstplannen, zoals samenwonen. „Nee, nog niet. Af en toe is hij bij me en we hebben het gewoon heel erg leuk.”