Al dertig jaar op de achtergrond en toch in de spotlights Seks, drugs en ’n Golden Globe: eindelijk erkenning voor Jennifer Coolidge

Jennifer Coolidge mocht deze week een Golden Globe in ontvangst nemen voor ’beste bijrol’ in de hitserie The White Lotus. Ⓒ ANP/HH

Dankzij iconische bijrollen in American Pie en Legally Blonde, is actrice Jennifer Coolidge een van de meest herkenbare gezichten van Hollywood. Hoewel de actrice in meer dan 120 films en series heeft gespeeld, werd ze al die tijd zelden echt serieus genomen. Haar leven lang stond ze op de achtergrond, genoot ze van haar wilde leven vol seks en liep haar liefde voor cocaïne meer dan eens uit de hand. Maar het is pas nu, dertig jaar na haar eerste rol, dat Coolidge eindelijk de erkenning krijgt die ze verdient.