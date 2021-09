André Hazes neemt rust vanwege burn-out

Sterren

’Patrick Dempsey bezorgde Grey’s Anatomy-collega’s PTSS’

In Grey’s Anatomy speelde hij dokter McDreamy, maar voor zijn collega’s was Patrick Dempsey na elf seizoen verre van een droomcollega. In het nieuwe boek How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy vertelt een oud-producent dat acteur de set van de ziekenhuisserie terroriseerde.