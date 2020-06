HOOG SPEL prins Andrew: dapper of dom?

Ⓒ Getty Images

Het is ongekend: een Britse royal die de strijd aangaat met het Amerikaanse ministerie van Justitie. En die op zijn beurt door hen wordt neergezet als leugenaar. Prins Andrew verklaarde maandag min of meer de oorlog aan de Amerikaanse aanklagers die hem willen verhoren over zijn banden met Epstein. Het moddergooien tussen beide partijen is nu volop losgebroken. Maar of Andrew de slimste strategie kiest? Dat vraagt een Britse royalty-expert zich af. Ook Telegraaf-deskundige Joost van Mierlo laat zijn licht schijnen over deze dappere of domme tactiek.