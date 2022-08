Strijd voetbaltalkshows: Veronica Offside - VTBL 1-0

De talkshow eindigde daarmee op de 24ste plek in de top 25 van best bekeken programma’s. VTBL kwam niet verder dan 72.000 kijkers. Daarmee stortte de belangstelling nog verder in. Dit seizoen begon VTBL nog met 126.000 kijkers.

Beide voetbalpraatprogramma's komen niet in de buurt van Vandaag Inside. Met 783.000 kijkers staat die talkshow, met naast Genee ook Johan Derksen en René van der Gijp op plek 9 in de top 25 best bekeken programma’s.