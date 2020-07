Zomerse hervatting Champions League te zien bij SBS6

De rechten van de uitzendingen van de Champions Leauge-wedstrijden liggen bij Talpa Network, waaronder zowel Veronica als SBS vallen. Totdat het toernooi in maart vanwege de coronacrisis werd stilgelegd, waren de wedstrijden bij Veronica te zien. „Zeker na de periode van de gedwongen stop, willen we zoveel mogelijk voetbalfans laten genieten van dit geweldige toernooi. Om die reden hebben we besloten de Champions League op onze grootste zender, SBS6, uit te zenden”, zegt directeur televisie Marco Louwerens.

Er staan op 7 en 8 augustus nog een aantal wedstrijden in de achtste finales op het programma die door de crisis in maart niet meer gespeeld konden worden. Van 12 tot en met 15 augustus worden vervolgens de kwartfinales gespeeld. Op 18 en 19 augustus volgen de halve finales en op 23 augustus wordt in de finale in Lissabon het toernooi beslist.