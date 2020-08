Mark Labrand showt sixpack na weken keihard trainen

„Na 3 heul onstuimige maanden was ik ‘t kwijt. Logisch! Het uit zich bij mij in minder sporten, comfortfood (Ááaamboergur 🍔) en emoties onderdrukken. Vooral dat laatste is een oud patroon dat mij uiteindelijk helemaal op slot gooit en letterlijke pijn wordt”, begint hij zijn persoonlijke verhaal.

Om de extra pondjes te verliezen, is Mark twee keer per dag aan het sporten geslagen. Daarnaast heeft hij de alcohol laten staan en gelet op zijn voeding. „De afgelopen 21 dagen heb ik élke dag 2 keer volle bak gesport: heavy work-out van een uur bij @3sixty5personaltraining en 10.000-20.000 stappen voor mijn ontbijt met m’n oortjes in met allemaal interessante radiostuff. Verder superstrak gegeten, geen alcohol en alle emoties de vrije lopen gelaten. Ik heb echt heel wat tranen weggepinkt na m’n work-outs”, vervolgt hij.

De dj is dan ook erg trots op het resultaat. „Ik steek niet onder stoelen of banken dat er in het delen van deze foto’s trots 🏆en ijdelheid zit, maar vooral de boodschap dat je zoveel kan, als er maar in gelooft. Als iemand mij een maand geleden had gezegd dat ik mij vandaag zo zou voelen: ’Daaaag, da-kannie!’ Toch wel”, aldus Mark.