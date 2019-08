Tim Senders en Edson da Graça nieuwe presentatoren Willem Wever

In Willem Wever gaan Tim en Edson samen met kinderen die zelf hun vragen insturen op zoek naar het passende antwoord. Het vorige seizoen werd gepresenteerd door Tess Milne en Jesse Mensah.

Tim Senders is bekend van de programma’s Streetlab, Betreden op Eigen Risico en de YouTube-serie Op avontuur met de opa van Tim, waarin hij op stap gaat met zijn alleenstaande opa Frits. Vanaf 4 oktober komt er onder de titel Naar de Knoppen een spin-off van Betreden op Eigen Risico op het YouTube-kanaal van NPO Zapp. Naar de Knoppen wordt een actiespelshow waarin Daan Boom en Tim Senders met bekende Zapp-gezichten op zoek gaan naar de rode knop in een stad in Nederland. Het is een strijd tussen twee teams en het winnende team wint geld voor het goede doel waar hij of zij voor speelt.

Bucketlist

Willem Wever staat al jaren op zijn bucketlist, zegt Tim. „Kinderen hebben altijd een rijke fantasie en dat maakt het juist zo leuk om samen met hen op onderzoek te gaan en antwoord te krijgen op hun vraag. Daarnaast steek ik er zelf ook nog wat van op.”

Edson Da Graça is vooral bekend als stand-upcomedian met zijn show Wakker. Ook is Edson bekend als gezicht van het MTV programma Ridiculousness en deed hij het afgelopen jaar mee aan het KRO-NCRV programma De slimste mens, waarbij hij in de finaleweek stond.