Voormalig Westlife-zanger gaat voor derde huwelijk

„Ik ben verloofd met de prachtige Danielle. En ja ik ben heel heel gelukkig”, schreef Brian. De zanger en de bloggende gymlerares zijn sinds 2016 bij elkaar.

Voor Brian wordt het zijn derde huwelijk. Hij was van 2002 tot en met 2006 getrouwd met voormalig Atomic Kitten-zangeres Kerry Katona, met wie hij twee dochters heeft. In 2012 stapte de zanger in het huwelijksbootje met model Vogue Williams, ook dat huwelijk strandde na enkele jaren.