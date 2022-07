De Dijk kondigt nóg een afscheidsconcert aan

De kaartverkoop gaat vrijdag van start. De vier eerder aangekondigde shows op 1, 2 en 3 oktober zijn al uitverkocht. Het worden de laatste grote concerten van De Dijk. De agent van de groep zegt dat de vraag naar kaarten groot is.

De Dijk-frontman Huub van der Lubbe (69) kondigde vorige maand aan dat de band na 41 jaar stopt. „We hadden aan het eind van het jaar met stille trom kunnen vertrekken, maar we hebben hiervoor gekozen: transparant zijn. Duidelijk zeggen ook dat het puur mijn beslissing is. Want de jongens vinden het helemaal niks, die waren liever nog jaren doorgegaan”, aldus Van der Lubbe.

De groep, vernoemd naar de Amsterdamse Zeedijk, scoorde hits als Bloedend Hart, Mag het licht uit en Als ze er niet is. De groep won diverse prijzen, zoals de Zilveren Harp in 1987, de Gouden Harp in 1993, de Edison Oeuvreprijs in 2005 en de Popprijs in 2008.