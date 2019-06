Boze Britney neemt wraak in bikini

Dat doet ze door een sexy bikinifoto van zichzelf te plaatsen. „Ik wrijf het jullie in”, schrijft ze erbij. Volgens haarzelf leek ze op foto’s die eerder deze maand van haar afgebeeld werden ’twintig kilo zwaarder’ en dat zinde haar niet, want: „Ik ben zo dun als een naald.”

Als reactie op haar nieuwe post schrijven volgers dan ook massaal: „Zo dun als een naald.” Waarop een fan zich afvraagt: „Kunnen we alsjeblieft iets anders zeggen dan dat ze dun is als een naald...” Maar het antwoord is ’nee’. „Het is Britney’s eigen uitspraak, dus zij heeft er zelf voor gezorgd dat we dit nu herhalen.” Het is intussen ’een goeie grap geworden’, vindt een aantal, terwijl iemand anders de uitspraak een hogere status toedicht: „Het is intussen iconisch.”