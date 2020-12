Guus Meeuwis en Emma Wortelboer in De Slimste Mens

Voor Guus Meeuwis gaat met zijn deelname een langgekoesterde wens in vervulling, zegt hij in een video op de Instagrampagina van het programma. Toch vreest hij dat het geen succes wordt. „Ik vrees voor een black-out. Mijn omgeving zit me aardig onder druk te zetten. Maar ik houd gewoon rekening met een stille aftocht, na één aflevering”, aldus de zanger lachend.

De eerste aflevering van de hitquiz is op 14 december. Philip Freriks is opnieuw de presentator. Hij wordt bijgestaan door jurylid Maarten van Rossem.