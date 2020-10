’Ik werd verkracht door Epstein-ronselaar!’

Haar boek Close-Up, dat deze week verscheen, geeft een schokkend inkijkje in de Franse modewereld van dertig jaar geleden. Ⓒ Twitter

THYSIA HUISMAN, een Nederlands fotomodel dat bijna dertig jaar geleden op het punt stond om internationaal door te breken, is een actie begonnen tegen JEAN-LUC BRUNEL, een Franse zakenman en modellenscout die jarenlang vrouwen en meisjes zou hebben geronseld voor JEFFREY EPSTEIN. Dankzij de man die beloofde haar wereldberoemd te maken, belandde ze in een nachtmerrie, waarover ze pas jaren later durft te praten. Ze zegt door hem gedrogeerd en verkracht te zijn.