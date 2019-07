Prins Harry ziet foto’s Diana bij ziekenhuisbezoek

Nadat hij het fotoalbum met foto’s van zijn moeder, prinses Diana, heeft ingekeken, tekent hij het gastenboek dat eronder ligt Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Images

De Britse prins Harry was donderdag de hele dag in Sheffield te vinden. Hier had de hertog van Sussex onder meer een speciaal bezoek aan het lokale kinderziekenhuis op het programma staan.