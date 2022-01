Stefano Keizers: ’Zo verliefd ben ik op Loes’

Sterren

Epstein-onderzoeker John Connolly (78) overleden

In betrekkelijke stilte is deze week journalist en voormalig NYPD-detective John Connolly overleden. Hij was in zijn carrière een ware spin in het web dat Hollywood heette en vergaarde de laatste jaren vooral roem vanwege zijn onderzoek naar de wanpraktijken van Jeffrey Epstein en consorten. John Co...