Juliana: geboren in gouden kooi, geëindigd in glazen huis

Staatsbezoeken als reis door geschiedenis

Mijn eerste visite als journalist op een paleis was in 2017 op Noordeinde, toen ik de koning ging interviewen over zijn vlieghobby bij de KLM. De tweede keer was Buckingham Palace in 2018. Mijn derde keer maakte ik deze week in Stockholm mee, in het vorstelijke verblijf van Carl Gustaf.