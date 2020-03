Dochter Robin Williams vindt ontroerende familiefoto’s

„In tijden als deze vind je dit soort waardevolle schatten”, aldus Zelda, die samen met haar vader allerlei gekke bekken trekt op de foto’s.

Volgers bedanken haar voor het delen van de vrolijke plaatjes. „Dit soort dingen hebben we nodig in deze zware tijden. Je vader was een prachtmens, een geweldig acteur en iemand die iedereen liet lachen. Hij wordt nog dagelijks gemist.”

Williams overleed in 2014 nadat hij zichzelf van het leven had beroofd.

Heb jij hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 en 113.nl.