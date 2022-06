3FM-dj Herman Hofman ontroerd door steun na ’gedumpt’ te zijn

„Dank voor de krankzinnige hoeveelheid lieve berichten iedereen. Ik ben er ondersteboven van… Had dit niet verwacht”, schrijft hij ontroerd. „Ik heb superveel zin in de komende maanden, ik geniet volop van de liefde en van de muziek en ik hoop dat je af en toe eens intunet op onze mooie zender.”

Hofman en zijn middagprogramma moeten in de zomer het veld ruimen. De dj heeft van 3FM geen reden te horen gekregen voor zijn gedwongen vertrek. „Het zijn zenuwslopende maanden hier bij 3FM door de reorganisatie”, aldus Hofman. „Ik kan het nog steeds niet geloven. Ik verlies niet alleen mijn programma, maar ik moet ook weg bij 3FM. Het voelt alsof ik gedumpt word door een vriendin waar ik tien jaar lang alles voor heb gegeven.”

’Boos’

De show van Hofman is het derde programma in korte tijd waarvan wordt bekendgemaakt dat het moet stoppen. Ook de middagshow van Frank van der Lende en Eva Koreman wordt geschrapt. De laatste uitzending is te horen op 23 juni. Ook deze dj’s waren „heel pissig”, „boos en gefrustreerd” over dit besluit. Ochtend-dj Sander Hoogendoorn meldde onlangs al dat zijn programma Sanders Vriendenteam moet verdwijnen. Zijn laatste uitzending is op 24 juni.

Een woordvoerder van 3FM laat in een korte reactie weten dat de zender met de omroepen in gesprek is over de programmering van volgend jaar. De zender kampt al jaren met tegenvallende luistercijfers.