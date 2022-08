Boze brief John Lennon naar Paul McCartney onder de hamer

Lennon schreef de brief daags nadat McCartney in het tijdschrift Melody Maker onder meer had gesproken over Lennon en zijn vrouw Yoko Ono, en over het opbreken van het zakelijke partnerschap van de Beatles. De band was op dat moment al zo’n anderhalf jaar uit elkaar, maar financieel gezien waren er nog zaken af te wikkelen. Het interview en de brief kwamen nadat McCartney de band had aangeklaagd, omdat hij het niet eens was met het aanstellen van bandmanager Allen Klein om de financiële afwikkeling te leiden, schrijft de New York Post.

In de brief schrijft Lennon aan McCartney als antwoord daarop: „Als jij niet de agressieveling bent (zoals je zelf beweert), waarom heb je ons dan in hemelsnaam aangeklaagd en publiekelijk over ons heen gescheten?”

Volgens het veilinghuis geeft de brief „een ongelooflijk inzicht in de relatie tussen John en Paul, niet alleen tijdens het opbreken van de band en de nasleep daarvan, maar echt de diepte van hun volledige vriendschap.” In de brief noemt Lennon bijvoorbeeld ook het lied Imagine, dat hij zelf schreef en waar McCartney afwijzend tegenover stond. „Het is duidelijk dat [Lennon] nog steeds geeft om wat Paul vindt van zijn schrijfwerk”, aldus het veilinghuis.

Er kan nog veertien dagen worden geboden op de brief. Het hoogste bod staat op dit moment op 26.000 dollar (25.500 euro).