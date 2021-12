Typhoon, S10 en Son Mieux treden op tijdens Serious Request

De artiesten en bands treden vanwege de coronamaatregelen op in een lege zaal. Het gebied rond het Glazen Huis, dat na een afwezigheid van drie jaar terugkeert bij de jaarlijkse inzamelingsactie van 3FM, wordt afgesloten zodat maximaal duizend mensen tegelijkertijd een kijkje kunnen nemen bij de dj’s die zich laten opsluiten en 24 uur per dag radio maken voor het goede doel.

Dj’s Sander Hoogendoorn, Frank van der Lende, Jorien Renkema en Rob Janssen krijgen tijdens Serious Request ook veel gasten over de vloer in hun tijdelijke onderkomen. Zo komen onder anderen Armin van Buuren, Henny Huisman, DI-RECT, Roxeanne Hazes, André Kuipers en Stefano Keijzers langs.

Goed doel

Tijdens de actie wordt geld opgehaald voor het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL). Bij de laatste editie met het Glazen Huis in 2017 werd 5 miljoen opgehaald voor het goede doel. Dat was een stuk minder dan de jaren ervoor, toen het bedrag ieder jaar boven de 8 miljoen euro kwam. Het Glazen Huis werd opgevolgd door The Lifeline, waarbij dj’s door het land trokken. Vorig jaar werd tijdens Serious Request 1,6 miljoen euro opgehaald.