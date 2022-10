Kanye heeft geen spijt van uitspraken: ’Nee, absoluut niet’

„Nee, absoluut niet. Absoluut niet”, antwoordt West als hem door Morgan wordt gevraagd of hij spijt heeft van zijn recente uitlatingen over Joden. „Ik bestreed vuur met vuur. Ik ben hier niet om neergehaald te worden. Ik ben een ander type vrijheidsstrijder”, aldus de rapper in het programma dat vrijdag op de Britse zender Talk TV te zien is.

Volgens Morgan zou het West wel moeten spijten dat hij Joden heeft gekwetst met zijn uitspraken op Twitter. „Dat is net zo racistisch als alles wat je naar eigen zeggen zelf hebt meegemaakt en alle pijn die je zelf hebt ervaren. Het is hetzelfde. Racisme is racisme en dat weet je.”

In reactie daarop zegt West wel dat het hem spijt dat hij mensen heeft gekwetst met zijn teksten. „Ik zeg wel sorry voor de mensen die ik heb gekwetst. Ik heb het gevoel dat ik voor pijn en verwarring heb gezorgd en het spijt me voor de familie van de mensen die niks te maken hadden met de trauma’s die ik ervaren heb.”