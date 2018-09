Songfestival verplaatst om André Rieu

Gisteren werd plotseling bekendgemaakt dat het Eurovisie Songfestival in Denemarken volgend jaar niet plaatsvindt op 13, 15 en 17 mei 2014, maar op 6, 8 en 10 mei. Dat heeft vooral te maken met een verzoek van het stadje Herning, in Midden-Jutland.

Die gemeente met zo'n 45.000 inwoners wil erg graag de volgende gaststad zijn van de grootste muziekwedstrijd ter wereld, en heeft een prima zaal daarvoor: De Boxing Arena, goed voor ruim 10.000 bezoekers.

Maar André Rieu heeft de zaal gereserveerd voor een optreden op 15 mei. Weg waren de kansen voor Herning op het Songfestival. De Deense omroep DR heeft nu besloten het evenement een week te vervroegen om alle steden die het willen organiseren dezelfde kans te geven.

Behalve Herning, zijn ook nog Horsens en Kopenhagen in de race om gaststad te zijn. In Horsens zou het festival georganiseerd kunnen worden in een binnenplaats van een voormalige gevangenis. In Kopenhagen zijn een voormalige fabriek B&W Refshaleon en een grote tent op het terrein van staatsomroep DR Byen in de race.

Verwacht wordt dat nog deze zomer de knoop wordt doorgehakt waar het evenement volgend jaar plaatsvindt.

