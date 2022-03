Prins Pieter-Christiaan had de juiste Mol op het oog

„Ik had hem”, schrijft de 49-jarige prins zaterdag op Instagram bij een foto van de tv-ontmaskering van Hooi. Dat de zoon van prinses Margriet een fan is van het AVROTROS-programma is geen geheim. Al weken geeft hij via Twitter commentaar op het programma en deelt hij met zijn volgers wie hij het meest verdacht vindt. Half februari viel het hem al op dat Everon „wel erg” aan het Mollen was en vorige week wist hij het zeker. „Everon blijft mijn Mol”, schreef hij toen.

Net als zijn vader Pieter van Vollenhoven is ook Pieter-Christiaan erg actief op sociale media. Behalve over tv-programma’s deelt hij ook geregeld updates over zijn privéleven. De laatste weken schrijft hij ook over de oorlog in Oekraïne, waarbij hij de ontwikkelingen op de voet volgt.