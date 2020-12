BN’ers roepen op meer plantaardig te eten

Giel ging de uitdaging eerder dit jaar zelf aan. „Kijk eens kritisch naar de brandstof die je in je eigen lichaam gooit. Kies je het beste, of het slechtste? Als je een plantaardig voedingspatroon niet probeert voor de dieren, of voor het klimaat, doe het dan voor jezelf.”

Sigrid kiest vanwege het milieu voor plantaardig voedsel. „Minder vlees eten is zo ontzettend belangrijk voor het behoud van een gezonde aarde. Met een relatief kleine verandering in gewoonten kan je bijdragen aan een enorm verschil. En je hoeft tegenwoordig ook echt niet meer in te leveren op smaak, alles is mogelijk in de keuken wanneer je plantaardig eet. Kortom heerlijk eten én een positieve impact”, aldus de actrice. Teske is het daarmee eens. „Plantaardig eten was voor mij veel makkelijker dan verwacht! Toen ik de stap zette, wilde ik gelijk niet meer anders”, zegt de vlogster.

Veganuary

In januari biedt ProVeg gratis kookdemo’s, coaching, recepten en een app die laat zien hoe veel gebruikers besparen aan. Daarnaast werkt de stichting samen met BN’ers, influencers en bedrijven om zoveel mogelijk mensen aan te sporen plantaardig te eten.

Ook in andere landen wordt aangespoord vlees in januari vaker te laten staan. Zo zijn onder anderen Joaquin Phoenix, Paul McCartney en Alicia Silverstone ambassadeur van de Britse campagne Veganuary.