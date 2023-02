Premium Het beste van De Telegraaf

Alles extreem bij geliefde tv-psycholoog Dr. Phil: ’Ben je gestoord?’

Door Kitty Herweijer Kopieer naar clipboard

Dr. Phil trots bij zijn ster op de Hollywood Walk of fame. Ⓒ ANP / HH

Wie kent hem niet? De Amerikaanse tv-psycholoog Dr. Phil, die menig relatie of gezinsprobleem op internationale televisie doorgrondde de afgelopen twee decennia. Maar Phil McGraw (72) vindt het na 21 seizoenen van zijn programma Dr. Phil, mooi geweest. Hij stopt later dit jaar. Hoe hield hij al die jaren in zoveel landen de kijker aan de buis gekluisterd?