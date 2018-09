Wiz Khalifa en Amber Rose in het geniep getrouwd

"Ik en Amber zijn vandaag getrouwd. Trouwfeest komende herfst. Ik vond dat ik het jullie moest laten weten," schreef de rapper op zijn Twitterparina.

Ook echtgenote Rose liet van zich horen op Twitter. “Yay, ik en mijn schatje zijn officieel getrouwd!!!”

Amber Rose, de ex van Kanye West, en de Black and Yellow-ster zijn sinds 2010 samen en kregen in februari hun eerste kindje genaamd Sebastian.