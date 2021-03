Ruud de Wild ontwaakt ontroerd uit narcose

„Wat een verrassing om zo wakker worden na narcose. Een levensgrote emoticon”, schrijft De Wild bij een foto van zijn vriendin Olcay Gulsen met een enorme ballon in haar handen. „Ondanks deze heftige rollercoaster lachen we gelukkig ook nog veel. Wat het leven ook in petto heeft, wij kunnen dit aan. Samen”, laat Olcay weten.

Volgens Gulsen heeft Ruud het de laatste dagen vooral emotioneel zwaar. „Enerzijds omdat het een onwijze ontlading is, er valt heel veel van zijn schouders af. Ik denk ook wel dat het nu pas binnenkomt dat hij echt ziek is, dat hij het daar nog wel zwaar mee heeft. Het was een soort rollercoaster: van huilen tot heel hard lachen, op en neer. Ik denk dat dat er ook bij hoort”, zo liet ze dit weekend weten.

Bij De Wild werd een aantal maanden geleden darmkanker vastgesteld. Hij is toen meteen behandeld, maar helaas bleek niet alles te zijn weggehaald. Woensdag moest hij daarom wederom onder het mes. Hoewel de operatie goed is verlopen, moest hij maandag, op de dag dat hij uit het ziekenhuis was ontslagen, weer worden opgenomen in verband met een bloeding.