Deense graaf Nikolai viert 24e verjaardag

De zoon van Joachim en Marie is sinds begin deze maand in Sydney, waar hij een semester gaat studeren. De graaf studeert bedrijfskunde aan de technische universiteit en is tot en met komend najaar in Australië.

Nikolai, die begin dit jaar zijn titel als prins verloor en sindsdien door het leven gaat als graaf van Monpezat, is de zoon van prins Joachim, de tweede zoon van koningin Margrethe.