Thaise koning Vajiralongkorn afwezig tijdens coronacrisis

Ondenkbaar natuurlijk want er is niemand die Vajiralongkorn (67) durft tegen te spreken. Eerder deze maand vloog hij uit München, met een tussenstop in Zürich om zijn vrouw op te halen, ook ging hij binnen 24 uur even op en neer naar Thailand voor een paar ceremoniële klussen. Hij doneerde zelfs wat beschermingsmateriaal en medische apparaten aan een ziekenhuis, een geste waarover de Thaise media uitvoerig moesten berichten.

Bekijk ook: Verblijf Thaise koning in Beieren wekt verbazing bij Duitsers

Dat de koning ten tijde van de coronacrisis afwezig is, begint bij steeds meer Thai door te dringen. In het openbaar kan geen kritiek worden geuit. Op belediging van de koning staat een gevangenisstraf van vijftien jaar. Maar er zijn ook subtielere manieren, zoals het doorkrassen van zijn foto op bankbiljetten of door op Twitter zogenaamd te praten over de acteurs in een Koreaanse televisieserie waarin een koning voorkomt. Een goed verstaander weet dan echter dat eigenlijk koning Vajiralongkorn wordt bedoeld.

Sultan Abdullah

Het gebrek van leiderschap van de Thaise koning, die bijna een jaar geleden werd gekroond, staat in schril contrast tot de activiteiten van de vorig jaar eveneens gekroonde nieuwe koning van Maleisië, sultan Abdullah. Die gaat voorop in de strijd tegen het dodelijke virus, in woord en gebaar. Donderdag nog poseerde hij met zijn vrouw voor het blauw verlichte Istana Negara, het koninklijk paleis dat die kleur had gekregen uit solidariteit en dankbaarheid voor de werkers in de zorg. De koning heeft de bevolking toegesproken en is met de politie op patrouille gegaan om te zien of de lockdown wordt nageleefd, en hij laat zich constant met videobellen bijpraten over de situatie in Maleisië. Tal van evenementen zijn afgelast.

In Thailand niets van dat alles. De koning heeft zich teruggetrokken in een luxehotel in Garmisch-Partenkirchen, waar hij zich gezien de aanwezigheid van minstens een dozijn gezelschapsdames niet hoeft te vervelen. In de hele wereld is daarover al geschreven, omdat het excentrieke gedrag juist tijdens de coronacrisis extra opvalt. Van contact met de regering en de legerleiding wordt geen melding gemaakt omdat dat zou verraden dat Vajiralongkorn in feite al vele jaren niet meer in Thailand woont.

Bekijk ook: Thaise koning boos over bizarre onthullingen van zijn verblijf in Beieren

Plechtigheden afzeggen, zoals op grond van de lockdownmaatregelen eigenlijk zou moeten, is geen optie omdat hij dan helemaal onzichtbaar is. Van de Thai hoeft de koning echter geen weerstand te vrezen. De bevolking heeft ten tijde van de crisis wel andere dingen aan het hoofd dan het aantal al of niet officiële bijvrouwen van Vajiralongkorn.