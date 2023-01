Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe delen ’Millennium’- en ’Zeven Zussen’-reeks op komst Overleden schrijvers Stieg Larsson en Lucinda Riley leven voort in nieuwe boeken

Door Eline Verburg Kopieer naar clipboard

Lisbeth Salander (Noomi Rapace) in de Zweedse verfilming van ’De vrouw die met vuur speelde’ (2009). Ⓒ Foto KRO

Wie zich heeft voorgenomen om in 2023 meer boeken te gaan lezen, kan zich verheugen in een enorm aanbod. Tussen alle verwachte titels vallen er twee enorm op. Bijna twee jaar na haar overlijden komt er toch een achtste boek in de Zeven Zussen-reeks van Lucinda Riley. Ook verschijnt er dit jaar een nieuw avontuur van Lisbeth Salander en Mikael Blomkvist, bijna 19 jaar na de dood van hun bedenker Stieg Larsson.