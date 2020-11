Dagboeken filmicoon Alan Rickman gebundeld

Rima Horton, de weduwe van de acteur die op 69-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van alvleesklierkanker, zegt in The Guardian blij te zijn dat Rickmans dagboeken worden uitgegeven. „De dagboeken onthullen niet alleen Alan Rickman de acteur, maar ook de echte Alan. Zijn gevoel voor humor, zijn scherpe observaties, zijn vakmanschap en zijn toewijding tot de kunsten.”

Rickman, onder meer bekend van zijn rol als professor Sneep in de Harry Potter-films, begon met het bijhouden van zijn dagboeken in de jaren negentig met de intentie om ze ooit allemaal te publiceren. Hij beschreef onder meer zijn gedachten over acteren, kijkend naar zichzelf en anderen op de set of het podium. Rickman ging graag naar het theater en recenseerde ook de stukken waar hij heenging. Ook schreef hij over zijn vrienden, zijn interesse in politiek en gaf hij een kijkje achter de schermen op de set van Harry Potter.

„Hij schreef deze dagboeken alsof hij met een vriend aan het praten was”, zegt Alan Taylor, die het boek gaat samenstellen. „De verhalen bieden een intrigerende kijk op hemzelf, zijn naasten en de wereld om hem heen. Ze zijn intiem, opmerkzaam en erg grappig.”