'Nigella Lawson wist niet van scheiding'

"Nigella wist niet dat Charles wilde scheiden. Ze blijft zeggen: 'Hoe kun je een scheiding aanvragen zonder er überhaupt een gesprek over te hebben gehad?'," vertelt een bron aan The Sun.

De Britse bekendheid had gehoopt het in alle rust bij te leggen met haar echtgenoot na zijn zakenreis. De multimiljonair zit momenteel in de Verenigde Staten. "Nigella is er kapot van. Ze heeft hem geprobeerd te bellen, maar krijgt hem niet te pakken," aldus de bron.

Charles Saatchi kondigde zondag door middel van een verklaring aan te willen scheiden van de Britse tv-kok. Zijn vrouw had hem niet gesteund nadat foto's verschenen waarop te zien was dat hij Nigella bij de keel greep. Zijn reputatie zou geschaad zijn.

"Dat Nigella na onze discussie de pers niet heeft verteld wat er werkelijk aan de hand was vind ik heel erg. Ik verafschuw enige vorm van geweld tegen vrouwen en ik heb haar nooit mishandeld," aldus de zakenman. Het stel was tien jaar getrouwd.