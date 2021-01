Sex and the City in de ban van corona

De nieuwe serie, genaamd And Just Like That..., volgt de levens van Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) en Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) als vijftigplussers in New York. „Natuurlijk is Covid-19 een deel van de verhaallijn. De serie speelt zich af in New York”, aldus de 55-jarige actrice. New York is een van de zwaarst getroffen delen van de Verenigde Staten in de coronacrisis.

Verdere details over de verhaallijn kan Parker nog niet verklappen. „Ik tast ook nog in het donker”, vertelt ze. „Michael Patrick King, onze producent, buigt zich over het script. Ik ben zo benieuwd. Ik kan niet wachten.”

De opnames voor de nieuwe serie beginnen deze lente. Er worden tien afleveringen gemaakt van dertig minuten.