Premium Het beste van De Telegraaf

Ex-vriendje Virginia Giuffre: ’Na haar ontmoeting met Andrew liep relatie stuk’

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Nadat Virginia Roberts destijds prins Andrew ontmoet zou hebben, liep haar relatie met haar vriendje stuk. Ⓒ Getty Images en anp

Net nu de civiele zaak tegen prins Andrew in Amerika van start gaat, duikt er in Britse media een ex-vriendje op van beschuldiger Virginia Giuffre Roberts. Deze Anthony Figueroa is dan wel geen getuige in de zaak, maar doet wel een aardig boekje open over wat hij via zijn toenmalig 17-jarig vriendinnetje meekreeg van de zaak. Dingen waarvan hij tot op de dag van vandaag woest wordt...