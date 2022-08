Millie Bobby Brown openhartig over ’ongezonde situatie’ met ex-vriend

„Ik voelde me heel kwetsbaar”, vertelt Brown over de breuk met Ecimovic. Na veel moeite besloot de actrice in januari 2021 uit de relatie te stappen. „Niemand op de set wist dat ik hier doorheen ging. Het was eigenlijk heel fijn dat ik dat in mijn eentje kon doormaken en dat niemand het wist. Het werd moeilijker toen de hele wereld het wist.”

Afgelopen zomer ging Ecimovic live op Instagram en besloot hij zich negatief uit te laten over zijn ex-vriendin. Zo zei een volger dat Brown nog maar een kind was tijdens hun relatie, waarop de TikTok-ster onder meer zei: „ja, maar ze wist wel hoe ze moest pijpen.” Brown had inmiddels al een nieuwe relatie, met haar huidige vriend Jake Bongiovi. „Je raakt de controle kwijt en voelt je machteloos als je op zo’n manier belachelijk wordt gemaakt”, blikt de actrice terug. „Ik voelde me heel sterk toen ik bij hem wegging en wist hoeveel ik waard was en dat hij daar niks aan kon veranderen.”

Brown is blij dat „dat hoofdstuk” eindelijk voorbij is. „Het voelde als een eeuwigheid”, zegt ze. „Ik wil meiden en jonge mensen helpen en ze laten weten: ik maak ook dingen mee. Ik ben niet zo’n perfect persoon die huidverzorging verkoopt en in Stranger Things speelt. Ik heb ook foute keuzes gemaakt.”