Nieuw dieptepunt voor GTST

Al maanden heeft GTST last van lage cijfers. Steeds minder kijkers schakelen in op RTL om naar de belevenissen in Meerdijk te kijken. Terwijl er in het verleden nog geregeld zo’n miljoen mensen naar de soap kijken, blijft dat aantal tegenwoordig rond de 700.000 steken.

Erik de Vogel, Ludo in de soap, denkt dat het allemaal wel meevalt met de slechte cijfers. Hij denkt dat Goede Tijden Slechte Tijden nog steeds 2 miljoen kijkers trekt, als je alle scores bij elkaar optelt. De acteur vertelde in RTL Boulevard dat hij vermoedt dat er op Videoland meer mensen naar de serie kijken dan op tv.

De discussie over de teruglopende kijkcijfers van GTST heeft Rohan Gottschalk, producent Daily Drama van EndemolShine, vanzelfsprekend, ook meegekregen. „En dat nemen we serieus, want de fans zijn ons kompas.” Inmiddels wordt er druk gespeculeerd over een verhuizing naar RTL 5, of zelfs naar de streamingdienst Videoland waar de serie al op te zien is. Dat zou voor veel kijkers een grote verandering zijn, al was het maar omdat ze dan een abonnement zouden moeten afsluiten. „Dat is een ding in de media, maar bij ons speelt dat absoluut niet”, stelt Gottschalk gedecideerd. „De kijkcijfers zijn weliswaar teruggelopen, maar we maken nog steeds bijna elke avond een van de best bekeken programma’s van RTL.

Vorig jaar bleek de zomercliff ook niet populair, toen keken 780.000 mensen. Kanttekening is wel dat de aflevering toen samenviel met het WK Voetbal. In de jaren daarvoor keken er nog tussen de 1 en 1.8 miljoen mensen naar de cliffhanger.