Doet Paris Hilton ook gooi naar presidentschap Amerika?

„Paris for president”, schrijft Paris in de tweet met sterretjes en een Amerikaanse vlag. Of ze nou grapt of niet, haar fans zien het wel zitten en twitteren: „Make America hot again.”

Kanye kondigde in zijn bericht, dat wat serieuzer van aard klonk: „We moeten nu de belofte van Amerika waarmaken door God te vertrouwen, onze visie te verenigen en aan onze toekomst te bouwen. Ik ben presidentskandidaat.”

Bekijk ook: Kanye West wil president worden

Witte Huis-correspondent Hunter Walker zegt dat Kanye een aantal deadlines heeft gemist en er in negen staten niet meer op hem gestemd kan worden. „De staten waar Kanye al te laat is om op het stembiljet te komen, zijn Texas, New York en Illinois. De top drie in termen van kiescolleges.”