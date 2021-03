Verjaardagsviering koningin Elizabeth gaat ook dit jaar niet door

Het is de tweede keer in haar regeringsperiode van bijna zeventig jaar dat het feest niet doorgaat, aldus verschillende Britse media. Trooping the Colour, zoals de ceremonie heet, is elk jaar op de tweede zaterdag van juni. De koningin is 21 april jarig.

Trooping the Colour wordt ieder jaar groots gevierd en live uitgezonden op de BBC. Militaire troepen brengen die dag een eerbetoon aan Elizabeth, die dan met haar man Philip in een koets door de stad rijdt. Langs de route staat altijd veel publiek. Het paraderen (trooping) met de vlag (colour) is in Londen, op de binnenplaats van Horse Guards Road.