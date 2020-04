Mark Ruffalo wil The Hulk in eigen film spelen

„Er is een idee waarvan ik denk dat het echt interessant kan zijn”, vertelt Mark. „We hebben The Hulk nooit echt in zijn dagelijks leven gevolgd. Hij blijft altijd een beetje buiten beschouwing. Het zou interessant zijn om de gaten in te vullen over wat er met hem tussen al die films gebeurt”, waarmee hij verwijst naar de Avengers-films waarin The Hulk samen met onder meer Iron Man, Thor en Captain America te zien is.

Het is echter nog helemaal niet zeker of er ook echt een eigen Hulk-film met Mark in de hoofdrol komt. „Er wordt wel gesproken om Hulk in de Disney+-serie She-Hulk te laten meedoen. Als er iets goeds uitkomt zou dat zeker interessant zijn. Maar dat is het voor nu, alles ligt op tafel.”

In eerdere films over het grote, groene monster werd de hoofdrol door andere acteurs vertolkt. Eric Bana speelde het personage in Hulk (2003) en in The Incredible Hulk uit 2008 was de hoofdrol voor Edward Norton. Die laatste film is onderdeel van het zogenaamde Marvel Cinematic Universe (MCU), het filmuniversum waar de verhaallijnen van andere superheldenfilms als Iron Man, Thor, Captain America en The Avengers toe behoren en ook samenkomen.