The Banshees of Inisherin-producent James Flynn (57) overleden

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

James Flynn, co-producent van The Banshees Of Inisherin, is zaterdag op 57-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. De filmproducent werkte mee aan onder meer Angela’s Ashes,Veronica Guerin, The Door, The Secret of Kells, The Last Duel, Disenchanted en Greta. Hij was tevens uitvoerend producent van de hitserie Vikings en de spin-off Valhalla.