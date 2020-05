Chantal Janzen reageert op uithaal Graham Norton

Ze interpreteert het commentaar van Norton niet als gemeen. Volgens haar vond de Britse talkshowhost het gewoon erg moeilijk om met de vertraging te werken die optrad in de live-uitzending van hun gesprek. „In de repetities zei hij nog: ’Ik vind dit best wel moeilijk altijd’. Daardoor was ik wel heel relaxed”, vertelt ze aan Shownieuws.

Ze is zelfs blij met de mening van Graham Norton over de totale show. „Ik was bang dat hij de show niet mooi vond, maar hij was ontroerd en vond het heel mooi. En dat is heel fijn.”