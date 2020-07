Lichaam gevonden in zoektocht naar Naya Rivera

Bekijk ook: Zoektocht naar Naya Rivera gaat met lagere intensiteit door

De politie zegt dat het lichaam nog niet is geïdentificeerd, maar laat wel weten dat er maandag een persconferentie zal plaatsvinden.

De 33-jarige Rivera werd sinds woensdagmiddag vermist. Ze verdween tijdens een boottochtje met haar zoontje op Lake Piru, een groot stuwmeer in Californië. De politie trof het jongetje alleen aan in de boot. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Volgens de vierjarige Josey sprong zijn moeder in het water en kwam ze niet meer terug.

Eerder op de dag werd nog gemeld dat de zoektocht naar Rivera wordt doorgezet, zij het met minder mankracht. Een agente die aan de zoektocht meewerkt vertelde dat er helaas geen enkele aanwijzing dat de actrice het water heeft verlaten.