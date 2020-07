Update: Lichaam Glee-ster Naya Rivera gevonden

Bekijk ook: Zoektocht naar Naya Rivera gaat met lagere intensiteit door

De politie maakte eerder op de avond al bekend dat er een lichaam was gevonden. Wrang genoeg is het exact zeven jaar geleden dat Glee-collega Cory Monteith overleed. Hij stierf op een hotelkamer aan een overdosis drank en drugs.

De 33-jarige Rivera werd sinds woensdagmiddag vermist. Ze verdween tijdens een boottochtje met haar zoontje op Lake Piru, een groot stuwmeer in Californië. De politie trof het jongetje alleen aan in de boot. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Volgens de 4-jarige Josey sprong zijn moeder in het water en kwam ze niet meer terug.

De afgelopen dagen werd met man en macht naar Rivera gezocht. Er werden onder meer duikers en helikopters ingezet.

Rivera was in alle zes seizoenen van Glee, een populaire Amerikaanse musicalserie die tussen 2009 en 2015 werd uitgezonden, te zien. Ze speelde hierin de rol van cheerleader Santana Lopez.