Niall Horan blaast wereldtournee af, komt ook niet naar Nederland

Niall zou zijn tournee eigenlijk deze maand aftrappen, maar vindt het niet gepast om optredens later dit jaar wel te laten staan. „Het spijt me heel erg voor alle mensen die al tickets hebben gekocht”, schrijft de zanger. „Ik kijk ernaar uit om in 2021 met nieuwe muziek en een nieuwe show naar mijn fans van over de hele wereld te komen.”

Wanneer Niall zijn shows gaat inhalen, weet hij nog niet. Fans krijgen het geld van de gekochte tickets terug. „Ik wilde snel nieuwe data aankondigen maar ik vind het niet eerlijk om dat te doen voordat de storm is gaan liggen en dingen weer normaal zijn.”

Niall is een van de vier leden van One Direction die dit jaar solo naar Nederland zou komen. Louis Tomlinson zou op 19 maart in AFAS Live in Amsterdam staan, maar die show werd verplaatst naar 8 augustus. Harry Styles stelde zijn concert in Ziggo Dome op 6 mei uit tot 27 maart volgend jaar. Liam Payne staat in juni op het affiche van het festival Pinkpop dat vooralsnog doorgaat.